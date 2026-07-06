Siempre se necesita más apoyo

Santiago Astudillo Arroyo, coordinador operativo de la Estación de Bomberos de Villaflores, reconoció la labor de Cuarto Poder al organizar una carrera con causa en apoyo a los bomberos, porque dijo que no cuentan con suficientes recursos para realizar la labor tan importante y extrema que realizan.

El bombero participó en la carrera 5K Medio Siglo de Ser tu Diario Vivir con causa, organizada por Cuarto Poder en el marco de su 50 aniversario, la cual se llevó a cabo este domingo 5 de julio en Tuxtla Gutiérrez con una gran convocatoria.

Destacó la impecable organización de esta carrera, la ruta muy bien vigilada por la seguridad y bien definida, con mucho ambiente. Se animó a correr los cinco kilómetros con el traje de bombero; aunque complicó su recorrido por el intenso calor, no se dio por vencido y terminó con éxito.

Invitó a la población a practicar un deporte, ya sea correr o cualquier otra disciplina, pero que lo disfruten, ya sea solos, con amigos o con familia. También exhortó a valorar más el esfuerzo diario que hacen los bomberos por la comunidad.

Añadió que hace falta más conciencia por las corporaciones de emergencia, porque, por ejemplo, muchas veces cuando van en circulación para atender un siniestro, los automovilistas no respetan el camión y no despejan las vialidades.

Deporte, importante para la salud: fiscal

Hacer deporte es una acción que ayuda a la población a mantener una vida saludable, dijo el fiscal general del estado de Chiapas, en el marco de la celebración de la carrera 5K.

Llaven Abarca llegó muy temprano al punto de encuentro que fue el parque central como salida y meta; acompañado de su esposa, la señora Lupita Gómez, corrieron para sumarse a una noble causa.

“Este domingo muy felices de participar en esta carrera de Cuarto Poder, 50 aniversario de una gran empresa”, remarcó el fiscal minutos antes de llevar a cabo el banderazo de salida.

El fiscal destacó que en estas cinco décadas esta casa editorial se ha dedicado a informar al pueblo. “Les deseo lo mejor y muchos años más de información al pueblo”, agregó.

Previo a la salida de los corredores, Llaven Abarca dijo que una de las actividades más importantes es practicar algún deporte: “Vamos a divertirnos, vamos a disfrutar. Es una carrera muy bonita”, enfatizó.

Frente a las personas que acudieron al evento, el fiscal general deseó mucha vida a Cuarto Poder para estar informando y a las juventudes les mandó un mensaje: que practiquen algún deporte para mantenerse saludables y para prevenir adicciones.

Voluntariado

Por su parte, Guadalupe Gómez Casanova, presidenta del Voluntariado Siempre al lado de la Gente de la Fiscalía General del Estado (FGE), destacó la importancia de practicar un deporte, la disciplina que sea, siempre que lo hagan por gusto, que los disfruten, porque tiene un impacto en la salud física y emocional, a la prevención de adicciones.

Dijo que corrió con gran gusto, en una ruta bastante bien organizada y por una causa bastante importante, apoyar a los bomberos.

“Fue una carrera muy bonita, recreativa, sobre todo para la convivencia familiar, para enseñarle a la juventud que se puede divertir en este tipo de eventos para una mejor vida saludable; el deporte se debe fomentar desde cualquier forma”.

Gómez Casanova aprovechó para platicar sobre la labor que realizan, dijo que trabajan con las mujeres víctimas de violencia física, con infancias víctimas de abuso sexual, además de las víctimas indirectas de feminicidios, que son personas que quedan en estado de indefensión.

La finalidad es buscar una justicia social, que puedan tener una vida digna, segura, que puedan salir adelante en todos los aspectos por sus propios medios, con apoyos que brindan diversas dependencias estatales y federales.

Joskar: campeón sin límites

Dentro de la carrera, se puede destacar la participación de Joskar Abiel Rivera de la Cruz, quien con apenas 13 años demuestra que la discapacidad visual y el trastorno del espectro autista no son barreras para ser un atleta de alto rendimiento al lograr un tiempo superior a los 25 minutos, prueba que forma parte de su preparación rumbo a la paraolimpiada nacional.

Su entrenador, Rogelio Beristáin Gutiérrez, explicó que el trabajo con Joskar comenzó cuando el menor tenía 12 años, aunque su acercamiento al atletismo inició años atrás.

Desde entonces, han enfocado su entrenamiento en repeticiones de fondo con ritmos que alcanzan los cuatro minutos 35 segundos por kilómetro, aunque su objetivo es bajar a cuatro minutos para estar en nivel competitivo en las pruebas de 800 y mil 500 metros planos que disputará en el nacional.

Beristáin destacó que todos los días lleva a cabo su entrenamiento en el parque Caña Hueca, donde afinan detalles para llegar en óptimas condiciones a la justa nacional. “Su preparación va a ser todavía más intensa”, afirmó el entrenador.

Al preguntarle cómo se sintió tras cruzar la meta, Joskar respondió con una sonrisa: “Bien, feliz”, la breve pero firme respuesta reflejó el espíritu de quien no se rinde ante los desafíos.

Rogelio Beristáin aprovechó la ocasión para hacer un llamado a las autoridades y a los organizadores de eventos deportivos; también pidió que en los eventos que se realizan en la capital se tomen más en cuenta las categorías para personas con discapacidad.

Séptima Región se une a la carrera

Otra de las participaciones a destacar fue la del contingente conformado por 80 corredores pertenecientes al pelotón de la Séptima Región Militar.

Antonio Ramírez Escobedo, comandante de la Séptima Región Militar, encabezó a los elementos castrenses que se dieron cita desde temprana hora en el parque Central de Tuxtla Gutiérrez, punto que fungió como salida y meta de la competencia.

El banderazo de salida se dio a las siete de la mañana, y el recorrido llevó a los participantes por la avenida Central en dirección hacia el punto conocido como Cabeza Maya, para luego retornar y pasar por el parque 5 de Mayo antes de culminar de nuevo en el parque Central.

La presencia del pelotón militar formó parte del ambiente festivo que acompañó a esta justa deportiva, en la que se combinó el esfuerzo físico con la celebración de esta casa editorial que está próxima a cumplir cinco décadas.

El general Ramírez Escobedo, quien asumió el cargo de comandante de la Séptima Región Militar el pasado 16 de junio, expresó su satisfacción por participar en este evento y destacó la importancia de mantener una estrecha coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales para contribuir a la paz y el bienestar de Chiapas.

Asimismo, envió una felicitación a todos los trabajadores del periódico Cuarto Poder, reconoció su labor de primera mano en la cobertura de noticias nacionales e internacionales, así como en el quehacer informativo del estado.