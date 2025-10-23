Sientan las bases para un nuevo ambientalismo

Con un llamado a construir un movimiento de conservación inclusivo y arraigado en las realidades locales, se llevó a cabo el Foro Regional sobre Ambientalismo en México, Edición Sureste. “Naturaleza y cultura: hacia un nuevo ambientalismo mexicano desde el Sureste”.

El evento fue organizado de manera conjunta por la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), la organización Entorno a Ti y la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.

La cita

La cita, que tuvo como escenario la Plaza Monos al interior del Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), reunió a diversos actores sociales y fue un espacio fructífero para el diálogo y la reflexión.

El foro contó con la presencia de Magdalena Torres Abarca, Titular de la Semahn, y el diputado federal Joaquín Zebadúa Alva, quienes coincidieron en la importancia de escuchar y articular las voces de las comunidades. Contó además con la asistencia de Óscar Rébora, presidente de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE) y secretario de Ecología y Medio Ambiente del estado de Quintana Roo, así como activistas, comunidades, productores, organizaciones civiles, autoridades de los tres niveles de gobierno, entre otros.

Programa

El programa del foro se desarrolló a través de dos paneles centrales que enriquecieron la perspectiva sobre el ambientalismo: “Valores y raíces–Nuevo ambientalismo desde las comunidades”, donde se permitió un análisis profundo sobre los principios y las bases culturales que deben guiar un movimiento ambientalista genuinamente mexicano y popular, destacando el papel fundamental de las comunidades como guardianas del territorio.

Mientras que en el panel Diálogo y Reflexiones, se pudo reflexionar en un espacio vibrante y emotivo donde se escucharon testimonios directos de representantes de ejidos forestales, cooperativas pesqueras, proyectos de turismo comunitario y colectivos urbanos de Chiapas, Tabasco y Yucatán.

El primer paso

Este Foro Regional representa el primer paso de una iniciativa para crear un canal de encuentro permanente entre comunidades, organizaciones, academia, legisladores y autoridades. El objetivo central es imaginar y construir juntos un ambientalismo mexicano que, partiendo de la reconocida diversidad biológica y cultural del Sureste, se enraíce en las realidades del país y ponga en el centro la voz de quienes trabajan la tierra, defienden los bosques y mares, y construyen alternativas comunitarias hacia un futuro de justicia, dignidad y sostenibilidad.