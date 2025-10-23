﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasMirador 4

Sientan las bases para un nuevo ambientalismo

Octubre 23 del 2025
La realización de este foro sienta un precedente importante para la articulación de esfuerzos. Cortesía
La realización de este foro sienta un precedente importante para la articulación de esfuerzos. Cortesía

Con un llamado a construir un movimiento de conservación inclusivo y arraigado en las realidades locales, se llevó a cabo el Foro Regional sobre Ambientalismo en México, Edición Sureste. “Naturaleza y cultura: hacia un nuevo ambientalismo mexicano desde el Sureste”.

El evento fue organizado de manera conjunta por la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), la organización Entorno a Ti y la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.

La cita

La cita, que tuvo como escenario la Plaza Monos al interior del Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), reunió a diversos actores sociales y fue un espacio fructífero para el diálogo y la reflexión.

El foro contó con la presencia de Magdalena Torres Abarca, Titular de la Semahn, y el diputado federal Joaquín Zebadúa Alva, quienes coincidieron en la importancia de escuchar y articular las voces de las comunidades. Contó además con la asistencia de Óscar Rébora, presidente de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE) y secretario de Ecología y Medio Ambiente del estado de Quintana Roo, así como activistas, comunidades, productores, organizaciones civiles, autoridades de los tres niveles de gobierno, entre otros.

Programa

El programa del foro se desarrolló a través de dos paneles centrales que enriquecieron la perspectiva sobre el ambientalismo: “Valores y raíces–Nuevo ambientalismo desde las comunidades”, donde se permitió un análisis profundo sobre los principios y las bases culturales que deben guiar un movimiento ambientalista genuinamente mexicano y popular, destacando el papel fundamental de las comunidades como guardianas del territorio.

Mientras que en el panel Diálogo y Reflexiones, se pudo reflexionar en un espacio vibrante y emotivo donde se escucharon testimonios directos de representantes de ejidos forestales, cooperativas pesqueras, proyectos de turismo comunitario y colectivos urbanos de Chiapas, Tabasco y Yucatán.

El primer paso

Este Foro Regional representa el primer paso de una iniciativa para crear un canal de encuentro permanente entre comunidades, organizaciones, academia, legisladores y autoridades. El objetivo central es imaginar y construir juntos un ambientalismo mexicano que, partiendo de la reconocida diversidad biológica y cultural del Sureste, se enraíce en las realidades del país y ponga en el centro la voz de quienes trabajan la tierra, defienden los bosques y mares, y construyen alternativas comunitarias hacia un futuro de justicia, dignidad y sostenibilidad.

﻿