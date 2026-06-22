Sientan precedente en la búsqueda de desaparecidos

Tras la presentación de la Convocatoria para la Integración del Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas, un órgano que por años fue exigido por familiares de desaparecidos y que ahora toma forma con el respaldo del Congreso local, la diputada local de Movimiento Ciudadano (MC) y vocal de la Comisión Especial de Personas Desaparecidas, Andrea Negrón, calificó este acto como “un parteaguas” en la política de búsqueda en la entidad.

Dijo que con ello, se abre por primera vez un espacio institucional donde madres, padres y colectivos puedan incidir directamente en las estrategias de localización.

“No se trata solo de cumplir con un requisito legal. Se trata de reconocer que quienes más saben de la urgencia y el dolor son las familias que buscan en cada rincón. Este consejo les da un asiento en la mesa de decisiones”, expresó la legisladora.

La convocatoria —detalló— es resultado de un trabajo colaborativo que involucró a más de nueve colectivos de buscadores, así como a organizaciones civiles que han acompañado la lucha por la verdad y la justicia en Chiapas.

El proceso, dijo, se gestó desde la Comisión Especial que preside, con el objetivo de que el consejo no quede en un papel simbólico, sino que se convierta en un engranaje operativo dentro del sistema estatal de búsqueda.

Negrón subrayó que el consejo tendrá facultades para dar seguimiento periódico a los casos, proponer rutas de acción y evaluar la coordinación entre las autoridades y los familiares.

“La intención es que la experiencia de quienes han vivido la desaparición de un ser querido sea un insumo fundamental para mejorar los protocolos y agilizar los hallazgos”, añadió.

Respaldo de organismos

La diputada también reconoció el respaldo de organismos internacionales, en especial de la Cruz Roja, cuya experiencia en otras entidades del país ha sido clave para diseñar un modelo que garantice participación real y no solo consultiva.

“Ellos nos han compartido buenas prácticas que ya funcionan en otros estados, y eso nos permitió afinar detalles que hacen más sólida esta convocatoria”, señaló.

Ante el inminente cambio de legislatura en 2027, Negrón fue enfática: “No vamos a permitir que este esfuerzo se diluya. Nuestro compromiso es dejar institucionalizado este consejo, con reglas claras y una ruta de trabajo que trascienda gobiernos y colores políticos.