SIGA transforma gestión educativa

“Nos ilusiona saber que estamos expulsando el analfabetismo de los territorios. Este es el signo más claro de un gobierno humanista y, por ello, no vacilaremos en seguir levantando banderas”, expresó el secretario de Educación, Roger Mandujano, desde el municipio de Teopisca, en el marco de la entrega de las becas Rosario Castellanos.

Bajo el liderazgo del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría de Educación avanza de manera decidida en la modernización de los procesos de entrega de apoyos educativos mediante el Sistema Integral para la Gestión de la Alfabetización (SIGA), una plataforma que redefine la gestión pública educativa desde la innovación, la eficiencia y la justicia social.

Para el titular de la política educativa estatal, la tecnología es una herramienta estratégica para combatir los rezagos históricos. En ese sentido, los esfuerzos humanos, materiales e intelectuales convergen hacia un objetivo común: alcanzar las banderas blancas en alfabetización, un propósito posible gracias a la convicción y al compromiso de miles de mujeres y hombres que, desde sus comunidades, trabajan para erradicar la ignorancia y ampliar las oportunidades de bienestar.

Tecnología

SIGA es una herramienta tecnológica desarrollada por la propia Secretaría de Educación, cuyo éxito se sustenta en el trabajo articulado de todas sus áreas, los subsistemas educativos y la estructura territorial que integra al ejército alfabetizador, consolidando una gestión ordenada, eficiente, transparente y centrada en las personas.

Esta plataforma representa una innovación tecnológica sin precedentes en el ámbito educativo estatal, al integrar inteligencia artificial, filtros avanzados de ciberseguridad y una interfaz accesible que permite el registro en línea, la validación de datos y el seguimiento académico de manera segura, ágil y confiable.