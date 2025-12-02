Signan acciones para prevenir la violencia

El Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género (Semuigen), con el objetivo de impulsar acciones que garanticen espacios seguros de respeto e igualdad para toda la comunidad estudiantil.

La directora general del Cobach, Viridiana Figueroa García, destacó que este acuerdo reafirma el compromiso institucional de proteger a las y los jóvenes, así como de promover una cultura que prevenga y erradique cualquier tipo de violencia. Señaló que la participación activa del personal docente y administrativo será fundamental para consolidar estos esfuerzos.

Por su parte, la titular de la Semuigen, Marian Vázquez González, subrayó la importancia de que la comunidad educativa que conforma el Cobach conozca los mecanismos de actuación ante situaciones de acoso, abuso u hostigamiento sexual. En este marco, se presentó la estrategia de colocación de stickers con código QR en planteles y oficinas, los cuales permitirán acceder de manera inmediata a autoridades y canales de apoyo.

Protección

“La protección de nuestras alumnas y alumnos es el principal motor en este gran reto que tenemos que es el Cobach”, expresó Viridiana Figueroa al enfatizar que este convenio representa un paso decisivo hacia la construcción de ambientes educativos que brinden confianza, bienestar y desarrollo integral.

El cuerpo directivo del Colegio acompañó la firma del convenio, reafirmando su compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer una comunidad segura, incluyente e igualitaria. De esta forma, se reiteró el compromiso institucional de seguir trabajando en beneficio de la sociedad chiapaneca, de acuerdo con los principios del gobierno de la Nueva ERA.