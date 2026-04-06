Signan convenio para mejorar acceso a servicios médicos

Con el objetivo de elevar indicadores en los 12 municipios más olvidados de Chiapas, el secretario de Salud del estado, Omar Gómez Cruz, y el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, signaron un convenio de colaboración para mejorar el acceso a los servicios de salud y seguridad social de la población.

El servidor de la salud del pueblo, Omar Gómez Cruz, resaltó que este convenio es una sinergia que unirá capacidades y generará un intercambio académico de conocimientos para enfrentar los retos sociales que enfrentan los habitantes de los municipios más olvidados, siendo una de las políticas públicas del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, dentro del Plan Chiapas Transformador 2024-2030.

Municipios prioritarios

Este convenio establece que se desarrollarán programas académicos y operativos de prácticas clínicas profesionales, servicio social, atención médica, investigación, formación y actualización de recursos humanos para la salud, así como para el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación en los 12 municipios más olvidados: San Juan Cancuc, Chenalhó, Oxchuc, Tila, Pantelhó, Chanal, Chalchihuitán, El Bosque, Mitontic, Aldama, San Andrés Duraznal y Capitán Luis Ángel Vidal.

Por su parte, el rector de la Benemérita Unach, Oswaldo Chacón Rojas, expuso que esta casa de estudios se suma al plan de trabajo del mandatario estatal, Eduardo Ramírez, con esta alianza académica que orientará sus convocatorias a esos territorios y que será de gran impacto y ayuda para aportar mejoras en la vida de la población de los municipios más olvidados de Chiapas.