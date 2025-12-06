Signan memorandum para atender a migrantes

El Gobierno de Chiapas y tres agencias de la Organización de las Naciones Unidas, firmaron un memorándum de entendimiento conjunto para fortalecer los programas de atención humanitaria y protección de las personas en contexto de movilidad que ingresan a territorio mexicano por la frontera sur.

Es la primera vez que se realiza un procedimiento de esa naturaleza y con el que se busca la construcción de un modelo integral de atención a la movilidad humana.

La secretaria de la Frontera Sur del Gobierno de Chiapas, María Malia Toriello Elorza, y los representantes en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Gionvanni Lepri; de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Dana Graver Ladek y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Maki Kato, signaron el documento.

El acuerdo establece un marco de cooperación interinstitucional para buscar el mejoramiento de las condiciones de “recepción y facilitar el acceso a servicios esenciales y promover la integración local de personas connacionales repatriadas, desplazadas internas, personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, beneficiarias de protección complementaria y apátridas.

Al respecto, Toriello Elorzano reconoció a las agencias de la ONU por “aportar su experiencia técnica y por creer que la respuesta a los desafíos migratorios y humanitarios se construye desde la colaboración respetuosa entre gobiernos, organismos internacionales y la sociedad civil”.

En presencia de representantes de diversas instituciones gubernamentales, migratorias, de salud, organismos no gubernamentales, legisladores federales y locales, se firmó el memorándum que da prioridad en a la protección, el desarrollo y el bienestar de la niñez y la adolescencia en contexto de movilidad forzada.