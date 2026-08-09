Sigue alerta por abandono de adultos mayores

El abandono y la omisión de cuidados hacia los adultos mayores continúan siendo una problemática vigente en la capital chiapaneca, aseguró la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tuxtla Gutiérrez, Estephanie Frías Córdova.

Aseguró que en lo que va del año, la dependencia municipal tiene registro de al menos cuatro casos que se encuentran en proceso legal por esta causa, aunque la cifra fue mucho mayor durante el año anterior.

Registros

La funcionaria explicó que durante el 2025 se detectaron aproximadamente diez personas de la tercera edad que vivían en situación de abandono total.

Señaló que se ha detectado un patrón de comportamientos como el olvido por parte de los hijos y familiares, así como el robo de las tarjetas de apoyo gubernamental para sustraerles ese recurso económico.

Ante este panorama, la directora hizo un llamado a los adultos mayores para que se acerquen a las instalaciones del DIF municipal, donde la Procuraduría y el área jurídica ofrecen asesoría y acompañamiento legal de manera totalmente gratuita.

Además, informó que la institución también brinda apoyo en materia de registro civil, pues hay muchos ancianos que carecen de documentos oficiales.

A los integrados, añadió que podrán acudir a las instalaciones ubicadas en la 16 poniente y esquina con primera norte.

También mediante redes sociales del ayuntamiento y DIF municipal se puede realizar cualquier tipo de solicitud y recibirán la asesoría necesaria ante cualquier duda o solicitud de algún apoyo.

“Tenemos las ayudas técnicas que son bastones, sillas de ruedas, andaderas, muletas, tenemos colchones antillagas y sillas de baño”, detalló la titular del DIF municipal.