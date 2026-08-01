Sigue búsqueda de restos de general colombiano

Investigadores y especialistas de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) y de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), continúan trabajando para localizar los restos del militar y político colombiano, general José María Dionisio Melo y Ortiz.

José María Melo es considerado el único presidente indígena de Colombia. Tras su exilio, llegó a Chiapas, donde encontró en el municipio de La Trinitaria el escenario final de su vida. Por su relevancia histórica, el Gobierno de Colombia solicitó al de México su colaboración para localizar sus restos óseos y concretar su repatriación.

A su vez, el Gobierno de Chiapas convocó a la rectora de la Unicach, Fanny López Jiménez, por su experiencia como arqueóloga, para encabezar el equipo de especialistas responsable de las labores de búsqueda, en coordinación con personal de la Dirección de Servicios Periciales.

Recientemente la rectora sostuvo una reunión de trabajo con el grupo multidisciplinario de especialistas que participa en las labores de búsqueda.

Durante la reunión abordaron avances y estrategias, refrendando el compromiso de la universidad con la investigación, la preservación de la memoria histórica y la colaboración académica e institucional para contribuir al conocimiento y reconocimiento del patrimonio histórico de ambos países.

En junio pasado, se llevó a cabo un homenaje póstumo y la develación de una escultura del general José María Dionisio Melo y Ortiz, en Chiapa de Corzo.