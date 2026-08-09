Sigue Calles Felices transformando a Las Torres

Continuando con las estrategias de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Eduardo Ramírez, de fortalecer el desarrollo y bienestar de las familias, a través de la obra pública, el presidente Ángel Torres puso en marcha los trabajos de pavimentación de la calle Tonalá en el fraccionamiento Las Torres.

Cumple Plan Tuxtla 4T

Con esta obra se cumple otro de los lineamientos del Plan Tuxtla 4T de escuchar las necesidades de las y los tuxtlecos, pero sobre todo de cumplir los compromisos, tal como está ocurriendo con el banderazo de los trabajos de más 180 metros de pavimentación, con concreto hidráulico, como parte del programa Calles Felices.

Justicia social

Al explicar que la obra incluye red de agua potable, rejilla pluvial, señalética, alumbrado público, entre otras acciones complementarias, el alcalde capitalino destacó que este proyecto es sinónimo de justicia social, toda vez que las y los habitantes tenían muchos años esperando esta obra y que hoy, añadió, es una realidad.