Sigue discriminación contra sindicato independiente

En las últimas fechas se han observado conductas reprochables y discriminatorias hacia el Sindicato independiente del municipio de San Cristóbal por parte del Ayuntamiento, así lo señaló Diego Carpio, quien agregó que sólo se ha beneficiado a un grupo de trabajadores.

Pese a que lo han denunciado en diferentes ocasiones, Carpio indicó que los trabajadores siguen sin tener acceso al servicio médico. Al respecto, recordó que, en otras épocas, cuando las administraciones pasadas iban concluyendo su periodo, se cerraba el servicio durante tres meses.

Durante ese tiempo los trabajadores tenían que pagar sus servicios, mismos que posteriormente eran reembolsados, sin embargo, a mitad de la actual administración siguen sin tener servicio. Señaló que cuando van como Sindicato al hospital, les indican que sí hay servicio, “pero cuando es el trabajador, les dicen que no”.

Asimismo, detalló que la actual administración le ha puesto énfasis al área de limpia municipal, “pero el administrativo y operativo también es necesario e importante y le da resultados a la ciudadanía y tiene que ser igual de reconocido”, agregó Diego Carpio.

Indicó que, no atenderlos, incurre en una acto discriminatorio. “No se debe generar discriminación en este momento y menos por el partido progresista”, apuntó.