Sigue el combate a incendio de basurero municipal

Continúan los trabajos intensos en el combate y control del incendio registrado en el basurero municipal de Tapachula. Este esfuerzo es posible gracias a la suma de voluntades y recursos de las instituciones que se han sumado a esta labor: Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) de PC Estatal; Secretaría de Infraestructura; Comisión Estatal de Caminos; PC Municipal de Tapachula; así como Bomberos de Tapachula, Cacahoatán y San Cristóbal, quienes trabajan sin descanso para lograr la liquidación total de este siniestro.