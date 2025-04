A pesar de la política del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la migración hacia el norte del país no se ha detenido, afirmó Gloria Murúa, coordinadora de pastoral social de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

“La migración no se ha detenido, de todas maneras, sigue, los números no se ven. El número de migrantes que sigue atravesando el territorio de Chiapas no se ve, pero hay cruce de migrantes”, dijo Murúa.

Añadió que “Tapachula tiene ahora la crisis que ha aumentado porque es centro de deportación de migrantes de Estados Unidos, no sólo de chiapanecos, sino de otras partes de México”

El sacerdote Agripino Méndez, administrador apostólico de la Diócesis de Tapachula, afirmó por su parte, que la migración en ese municipio “sí ha bajado, pero siempre hay paso de migrantes”.

Precisó que “ha bajado el número porque las oficinas de Migración las han movido; cuando se concentraron muchos migrantes fue poque ahí estaban las oficinas para sacar sus documentos”.

Manifestó que “sigue habiendo migrantes, pero no con la misma cantidad con la que había antes”.