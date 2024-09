Sigue la polémica sobre la remodelación en San Roque

Habitantes del barrio San Roque expresaron su inconformidad por la remodelación del parque. Argumentan que la información del proyecto únicamente ha sido mostrada a un selecto grupo de personas.

Presentación

Desde el anuncio del proyecto se generó una gran polémica entre los habitantes del barrio, por un lado está el grupo que apoya la ejecución de la remodelación tal y como lo presentaron las autoridades municipales.

Mientras que otros vecinos señalaron que su molestia radica en que no se ha socializado dichos trabajos, y no se ha tomado en cuenta la petición que hicieron en cuanto a qué se debería restaurar del espacio y no una remodelación propiamente.

Asimismo expresaron su desacuerdo en contra de que se construya un domo, ya que han señalado que esto taparía la visibilidad de la iglesia de San Roque, la cual es un ícono de este parque.

Sentenciaron que, “no queremos el domo, pero lo que pedimos en sí es que nos expliquen la maqueta como va estar, nosotros pedimos que quede nuestra biblioteca, el módulo de policía y el módulo de la tercera edad”, puntualizaron los habitantes del barrio.

Peticiones

Otra de las peticiones es que no se quiten los espacios de los vendedores de pizzas y tacos que están a un costado de la cancha, ya que esos negocios son sustento de varias familias, las cuales tienen más de 30 años ahí.

“No nos han presentado el proyecto como tal, lo están haciendo con unas personas que son conocidos del futuro presidente municipal y eso no lo vamos a permitir”, recalcaron.