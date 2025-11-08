Sigue la transformación de Tapachula: Yamil Melgar

“La transformación de Tapachula continúa”, afirmó el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, al destacar que la ciudad avanza de manera firme y ordenada hacia un desarrollo más equitativo, sostenible y con rostro humano.

El alcalde subrayó que, de la mano de un líder social como el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la transformación de Tapachula se consolida a través de decisiones eficaces que buscan garantizar los derechos de las y los ciudadanos, mejorar la calidad de los espacios públicos y reducir las brechas de desigualdad.

Transformación

“Transformar Tapachula es un desafío enorme, pero también una oportunidad para demostrar que cuando hay voluntad, el cambio se vuelve visible. Hoy podemos palpar los resultados en nuestras calles iluminadas, pavimentadas y más ordenadas; en la reingeniería del sistema de recolección de basura, y en el orden que estamos recuperando en nuestra ciudad”, enfatizó Melgar Bravo.

El presidente municipal destacó además que la seguridad pública es uno de los pilares fundamentales de esta transformación, por lo que se ha fortalecido la coordinación entre las corporaciones estatales y municipales, incorporando nuevas patrullas, tecnología y elementos de proximidad para garantizar entornos más seguros. “La seguridad es la base para el bienestar; estamos recuperando la confianza ciudadana con una policía más cercana, humana y comprometida con la paz de Tapachula”, puntualizó.

Continuidad, planeación y trabajo

Reconoció que la transformación requiere continuidad, planeación y trabajo conjunto, por lo que destacó la coordinación permanente con el Gobierno Federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyos programas y estrategias fortalecen las acciones emprendidas desde el Ayuntamiento Municipal.

“El reto sigue siendo grande, pero el rumbo es claro: seguir construyendo una Tapachula más justa, moderna y solidaria. Una ciudad que se transforma y avanza con voluntad y unidad”, concluyó.