Sigue pendiente el aguinaldo en el Cecytech

El Sindicato de Trabajadores Administrativos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (S.T.A. Cecytech) informó que hasta el 22 de diciembre sus agremiados no recibieron el pago correspondiente al aguinaldo, prestación establecida por la Ley Federal del Trabajo.

Sin liquidación

De acuerdo al gremio sindical, encabezado por su secretario general, José Eliezer Esponda Cáceres, se señaló que este beneficio es de carácter obligatorio, el cual debía cubrirse a más tardar el 20 de diciembre, sin embargo aún no ha sido liquidado.

Hicieron un llamado a las autoridades educativas estatales para que esclarezcan los motivos de la demora, pues aseguran que es la primera ocasión en que se presenta la situación dentro de la institución.

Advirtieron que, de no obtener una respuesta pronta se procederá a la toma de acciones legales, administrativas y sindicales que correspondan para la defensa de los derechos laborales de sus integrantes.

Respuesta

Por su parte la dirección general del Cecytech aclaró que el pago del aguinaldo y prima vacacional no se ha efectuado debido a un retraso en los recursos de la federación por lo que esta situación es a nivel nacional.

La dirección aseguró que se han realizado los trámites y gestiones administrativas correspondientes a las instancias federales, una vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lleve a cabo la liberación de los recursos se procederá al pago correspondiente.

Adelantaron que la recepción de los recursos podría efectuarse en los próximos días por lo que pidieron mantenerse informados ante cualquier actualización del tema.