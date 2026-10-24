Sigue revisión de transporte público

La Secretaría de Movilidad y Transportes (SMyT) en Tapachula realizó operativos de revisión y vigilancia al transporte público para garantizar el cumplimiento de la ley; detectaron una unidad en la modalidad de taxi que prestaba servicio mediante la plataforma digital UBER sin Constancia de Registro y por lo tanto no está autorizada para operar y dos colectivos sin documentación y medidas de seguridad.

De acuerdo con el reporte, en esa jornada de inspección se revisaron 18 unidades de distintas rutas en las modalidades de transporte urbano y suburbano, verificando que cumplieran con las disposiciones establecidas para la prestación del servicio, así como 16 unidades en la modalidad de taxi, tanto locales como foráneos, donde se constató el cumplimiento de la normativa vigente.

Ante estas irregularidades, el personal de la SMyT procedió a realizar la sanción administrativa correspondiente y las tres unidades fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

En ese sentido advirtió que prestar servicio con vehículos particulares sin la Constancia de Registro puede derivar en multas de hasta dos mil UMAs.