Siguen acciones en apoyo a sectores vulnerables

Con la intención de seguir apoyando a los sectores vulnerables de Chiapas, la dirigente estatal de Movimiento Antorchista, Lourdes Guzmán Sebastián, confirmó que se mantienen activas las acciones de mejora para atender a las familias más olvidadas.

En conferencia de prensa, recordó que es una organización que ha trabajado desde hace 52 años para luchar contra la pobreza en el país.

Eso ha implicado la organización de diversos sectores, desde campesinos, obreros, hasta docentes, todo bajo una filosofía de ayuda.

Lo que viene

Por eso es que el próximo 13 de agosto tendrán una conferencia magisterial, la cual llevará a cabo el dirigente nacional del movimiento, Aquiles Córdova Morán.

Esta actividad se enmarca en los 100 años del natalicio de Fidel Castro, y se prevé que el evento se desarrolle en Puebla. Del 9 al 16 de agosto se realizarán varias actividades alusivas al tema.

El Movimiento Antorchista considera a Fidel como una de las inteligencias más grandes del mundo, por enfocarse en atender temas de la política nacional de Cuba e internacional.

“Es uno de los más grandes revolucionarios de la historia y un modelo de cómo debe ser el hombre en un futuro ya no tan lejano”, remarcó el Movimiento Antorchista.

Finalmente, se detalló que la conferencia magisterial es un tema de relevancia para la población, además de que en esa semana se realizarán actividades de danza, música y poesía de quienes integran el Movimiento Antorchista.