Siguen acciones para frenar actos de corrupción

Las autoridades de Chiapas informaron que las estrategias para evitar que haya actos de corrupción dentro de los servidores del pueblo son constantes, a fin de que haya transparencia en la ejecución de los recursos y los programas.

Justo en el marco de la Convención Internacional Unach 2026, Ana Laura Romero Basurto, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, dijo que en la entidad se trabaja para que haya una revolución ética.

El encuentro se realizó en el Auditorio de los Constituyentes y asistieron autoridades universitarias, representantes institucionales, estudiantes y público en general.

En ese diálogo se habló de “fortalecer una cultura basada en la ética, la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad en el servicio público”.

Proceso de transformación

Romero Basurto resaltó que Chiapas está en un proceso de transformación ética; sin embargo, es necesaria la participación de la población y de las nuevas generaciones, esto para que haya una sociedad comprometida e íntegra.

Señaló: “la lucha contra la corrupción no corresponde únicamente a las instituciones gubernamentales, sino que representa una responsabilidad compartida entre autoridades, universidades, organizaciones sociales, comunidades y ciudadanía”.

También destacó que respetar las normas y denunciar actos irregulares son elementos esenciales para que las instituciones sean más confiables y cercanas a la sociedad.

“Corrupción Cero”, dijo la secretaria, implica “promover un cambio profundo en la manera de entender el servicio público y la participación ciudadana”.

Y agregó: “la integridad debe convertirse en una práctica permanente, sustentada en principios y valores que orienten la toma de decisiones y permitan anteponer el interés general a cualquier beneficio particular”.