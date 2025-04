Siguen actividades del encuentro zapatista

Canciones, poesía, teatro y otras actividades culturales fueron presentadas durante el segundo día de trabajos del (rebel y revel) Arte: Encuentro de arte, rebeldía y resistencia hacia el día después, convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Algunas de piezas presentadas por bases de apoyo zapatista versaron sobre “El Común”, propuesta del EZLN para trabajar la tierra y realizar otras actividades como lo hacían las anteriores generaciones en las comunidades indígenas.

Una mujer de pueblos originarios del Caracol 1, con sede en la localidad de La Realidad, recitó la siguiente poesía: “El común, el común, no es tierra que crece el campo, es resistencia de nuestros antepasados desde hace mucho tiempo, ejemplo que nos dejaron donde la tierra no era de nadie y entre todos trabajaron compartiendo sus cosechas. El común nos heredaron entre morir o vivir. El común, en nuestras manos quedó, cosa que el capitalismo quiere quitarnos, pero con el común ya no podrá separarnos. Propiedad privada, no permitamos unirnos como hermanos, el común en nuestra manos. El capitalista a chingar a su madre lo mandamos”.

De igual forma fue interpretado un corrido con el tema de El Común por bases de apoyo zapatistas: “Con el permiso de los aquí reunidos, les vamos a cantar dónde nació El Común. Hace años sufrieron los abuelos en esas fincas del malvado patrón. Queremos aprovechar estos momentos, los zapatistas nos dirán lo que pasó. Unas personas que tenían grandes tierras, ahí a los abuelos los tenían sin descansar. Eran golpeados sin sentir lo que ellos eran y a las mujeres también eso les pasó. Son unos crueles y también son inhumanos los pinches ricos y gobiernos que viven hoy”.

Dice otra estrofa. “Ya después cuando eran todo libres, buenos trabajos siempre hacían en común porque ellos vieron que es una buena forma cuidar la tierra y poderla defender, así venían trabajando un buen tiempo y más después se empezaron a dividir. Malas ideas de lo que es la propiedad y cada uno tenía donde trabajar. Todo es por culpa del malísimo gobierno, siembra ideas para podernos matar. Por eso el EZ rescatando de lo bueno para la vida y así poderla vivir, y en los abuelos rescatamos El Común”.

Una sobresale en las instalaciones del Caracol Jacinto Canek, donde se realizan los trabajos, con la leyenda: “Nos dice el capitalismo: tu vida es mi vida, ¿Estás de acuerdo con esto? Yo no. Y ¿Tú?

Presentaciones

Entre los cantantes que se presentaron este lunes estuvieron Francisco Arturo Barrios, El Mastuezo, quien comentó que “cuando yo miraba la convocatoria para el encuentro, trataba de imaginar precisamente el día después de que el capitalismo sucumba”, así como el chileno Pablo Morles.