Siguen inundadas viviendas en San Luqueño

Habitantes de la pesquería San Luqueño, Tonalá, informaron que las fuertes lluvias registradas durante los últimos días, aunadas al fenómeno mar de fondo que se presentó recientemente, han provocado severas afectaciones en sus viviendas.

Señalaron que el agua ha ingresado a varios domicilios y, en algunos casos, alcanza hasta un metro de altura, ocasionando daños en muebles, ropa y otros bienes de las familias.

Patios encharcados

Los patios permanecen completamente encharcados, por lo que las condiciones de las viviendas se han vuelto complicadas.

Ante esta situación, varias familias han tenido que abandonar temporalmente sus hogares y trasladarse con familiares a otras zonas, principalmente a la ciudad de Tonalá o a otros lugares donde puedan permanecer mientras disminuyen los niveles de agua.

A la orilla del mar

Los habitantes explicaron que, debido a que muchas de las viviendas se encuentran prácticamente a la orilla del mar, no existe seguridad para permanecer en ellas bajo estas condiciones.

Hasta el momento la pesquería no ha logrado recuperarse de las afectaciones, particularmente las familias asentadas cerca de la costa, debido a que las lluvias continúan presentándose con frecuencia.

La situación fue expuesta por habitantes de la comunidad, en voz de Isaías Ramírez Rodríguez, conocido líder pesquero.