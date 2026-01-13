Siguen investigaciones por muerte de abogada

La muerte de Fátima, una joven abogada originaria del municipio de Ocosingo, cuyo cuerpo fue hallado en su domicilio del barrio Guadalupe, causó reacciones por parte de la sociedad chiapaneca, principalmente de colectivas feministas, quienes han pedido investigar este hecho bajo el protocolo de feminicidio.

Primer feminicidio

Por su parte, la Comisión Estatal a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la colectiva feminista 50 más 1, calificó este hecho como el primer feminicidio registrado en Chiapas en 2026, situación que enluta a una familia chiapaneca y agravia a toda la sociedad en apenas los inicios del año.

La colectiva feminista alertó sobre la situación en Ocosingo, municipio al que catalogaron como un “foco rojo”, donde anteriormente ya han ocurrido otros feminicidios.

Criticaron la falta de acciones contundentes y el escaso involucramiento de las autoridades municipales ante esta problemática, al mismo tiempo, solicitaron a las autoridades correspondientes una investigación exhaustiva que agote todas las líneas bajo el protocolo de feminicidio.

Exhortaron al Ayuntamiento municipal, implementar urgentemente políticas públicas efectivas y estrategias de prevención real contra la violencia de género.