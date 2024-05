Siguen las intimidaciones a campesinos por operativos

“No estamos en contra de los trabajos que realizan, con mucho gusto los atendemos porque no tenemos nada que esconder, pero no se vale que no respeten nuestro patrimonio, ya tenemos miedo; han saqueado cosas que tenemos en los ranchos a los que han entrado”, denunció Ramón Díaz González, campesino de la zona noreste de Cintalapa, quien arremetió contra el hostigamiento por parte de las fuerzas castrenses.

Queja

Desde hace dos semanas los campesinos de la región Valles Zoque se han quejado ante el actuar del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional (GN); incluso han solicitado la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ante los cateos arbitrarios que efectúan sin un sustento o documento legal.

Solicitó al Gobierno Federal que las revisiones se hagan conforme a la ley, de forma amable y no de manera arbitraria, pues sostuvo que los campesinos están dispuestos a cooperar por la paz de la localidad.

“No son rumores, ha entrado el ejército a comunidades y rancherías, incluso a pequeñas propiedades, y hay gente que se ha quejado porque han saqueado sus cosas, al grado de que los rancheros y campesinos ya tememos por nuestra seguridad, porque estos actos ya son muy continuos”, manifestó.

Operativos

Las autoridades del orden mantienen operativos de reconocimiento terrestres en distintas localidades del estado para disminuir los índices de violencia en estas regiones. Díaz González exclamó que no están en contra de que se realicen los trabajos, sino del actuar de las fuerzas federales.