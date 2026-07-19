Siguen las réplicas del terremoto

Más de 168 réplicas se han registrado tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado el pasado viernes con epicentro en la franja fronteriza con Guatemala, que dejó daños estructurales en algunos edificios que fueron clausurados como medida de prevención, así como en al menos ocho viviendas de Tapachula y Mapastepec, además de dos personas lesionadas.

De acuerdo con el secretario de Protección Civil Municipal, Demetrio Martínez López, tras las inspecciones se procedió a clausurar el edificio conocido como de “Los Zopilotes”, en donde funciona la Oficialía del Registro Civil 03, al presentar daños estructurales.

Asimismo, se detectaron fisuras y daños en la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado y en un edificio del Instituto Tecnológico de Tapachula, motivo por el cual se recomendó realizar estudios técnicos y dictámenes para evitar riesgos.

Recorridos

El alcalde Yamil Melgar Bravo y el secretario de Protección Civil del Estado, Mauricio Cordero Rodríguez, realizaron un recorrido de inspección en la zona, determinando que los daños materiales son menores.

Martínez López también informó que en la zona alta de Pavencul y Toquián Grande, se reportan daños en cuatro viviendas, motivo por el cual se están tomando las medidas necesarias para garantizar la integridad de las personas.

En las plazas comerciales Alaia y Galerías, así como en el hotel Loma Real, se reportaron desprendimientos de plafones, aunque al verificar no se encontraron daños en su estructura general.

En cuanto a las personas lesionadas, se trata de una mujer de nacionalidad haitiana quien durante el movimiento telúrico se aventó del segundo piso de un edificio en donde rentaba, misma que permanece hospitalizada y otra, a la que al caer una puerta de cristal en la empresa de autos Toyota sufrió cortaduras, pero sin poner en riesgo su vida.

Por su parte, en Mapastepec, la Secretaría de Protección Civil también reportó cuarteaduras en cuatro viviendas ubicadas del barrio DIF, por lo que recomendaron a las familias que las habitan tomar precauciones ante el riesgo que representan.

Zona de alta sismicidad

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el terremoto de magnitud 7.4 ubicado a 135 kilómetros al suroeste de la población fronteriza de Ciudad Hidalgo, se relaciona con la convergencia de las placas de Cocos y Norteamérica.

“México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de cinco placas tectónicas: La de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la placa del Caribe, por esta razón no es rara la ocurrencia de sismos”, explica, al tiempo de mencionar que en promedio ocurren 60 movimientos telúricos al día.

En el caso de Chiapas, señala que es uno de los estados con mayor sismicidad del país, por el contacto convergente entre las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica, en la parte sur y entre las de Cocos y del Caribe, en la costa del Pacífico.

Réplicas

Derivado del sismo del viernes 17 de julio a las 08.48 horas, se tienen registradas hasta el momento más de 168 réplicas, cinco de ellos de magnitud considerada como alta.

Todos ellos, de intensidades 5.8, 6.5, 6.3, 5.3 y 5.8, este último ocurrido este sábado a las 11.26 horas, se ubicaron sus epicentros en la misma zona del terremoto mayor, entre 126 y 158 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.

El fuerte movimiento telúrico causó temor entre la población, incluso las autoridades lanzaron la alerta de tsunami que fue levantada horas después.

Se recordó que el 07 de septiembre del 2017, se registró un terremoto de magnitud 8.2 que se ubicó a 140 kilómetros al suroeste de la población costera de Pijijiapan que dejó severos daños en Chiapas, Oaxaca y otros estados del país.

Antes de este, se habían presentado otros de menor intensidad, como uno de 6.0 el 09 de agosto de 2025; otro de 6.3 el 12 de abril de 2024 con epicentro en Ciudad Hidalgo; uno más de 6.5 el 14 de julio de 2023 en Pijijiapan; otro de 6.2 el 16 de febrero de 2022; uno de 6.4 el 19 de septiembre de 2019; uno de 6.5 el 01 de febrero de 2019 y otro de 6.9 el 14 de junio de 2017, estos últimos en Ciudad Hidalgo, en la misma zona del ocurrido el pasado viernes.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional en Chiapas la ocurrencia de sismos es frecuente, aunque hasta la fecha no se cuenta con técnicas científicas en ninguna parte del mundo que puedan determinar cuándo o dónde ocurrirán.

Por ello, recomiendan a la población mantenerse atentas e informados ante estos fenómenos naturales, con la finalidad de mitigar riesgos.