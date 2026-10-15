Siguen llegando Calles Felices a Chiapas Solidario

Durante muchos años las familias de la colonia Chiapas Solidario esperaron calles dignas, seguras y funcionales. Hoy, esa espera comienza a convertirse en realidad con el banderazo de inicio a la pavimentación de la avenida Limones, entre calle Durazno y calle Chicozapote, una obra que representa justicia social para quienes por mucho tiempo vivieron en el abandono.

A través de Calles Felices, el presidente Ángel Torres puso en marcha los trabajos de pavimentación, que incluirá red de drenaje sanitario, agua potable, alumbrado público, entre otras acciones que permitirán contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, brindar mayor seguridad y bienestar a las familias capitalinas.

Con esta obra, el alcalde refrenda el compromiso de llevar desarrollo a colonias, barrios, ejidos y fraccionamientos, y convertir las demandas ciudadanas en resultados. En Chiapas Solidario, las Calles Felices significan mucho más que infraestructura: representan esperanza, dignidad y la oportunidad de vivir mejor.