Siguen llegando más obras a la 12 de Noviembre

A la colonia 12 de Noviembre la justicia social ha llegado con el cumplimiento de un compromiso más del presidente Ángel Torres. Este fin de semana, junto a vecinas y vecinos, el alcalde puso en marcha los trabajos de la calle Flor de Siempre Viva, como parte del Programa Calles Felices.

Infraestructura

Al explicar que la obra contempla más de 160 metros lineales con concreto hidráulico, servicios básicos, señalética, banquetas y alumbrado público, Ángel Torres explicó que las y los habitantes tenían más de 30 años esperando, pero hoy, dijo, con este gobierno ya no van a esperar más.

Cabe recordar que en la colonia 12 de Noviembre recientemente se realizó otra obra de pavimentación que mejoró la imagen urbana y la conectividad con otras colonias; además, se rehabilitó un espacio público para la convivencia de las familias de la zona.