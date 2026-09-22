Siguen llegando repatriados de EE.UU.

Suman más de 19 mil mexicanos los que han sido deportados de Estados Unidos y recibidos por las autoridades migratorias en el Aeropuerto Internacional de Tapachula.

En los dos últimos vuelos que arribaron en las últimas horas, fueron trasladadas 284 personas repatriadas, 135 y 149, en cada uno de ellos, respectivamente, según reportaron funcionarios del Instituto Nacional de Migración.

Las aeronaves que los trasladaron partieron de Phoenix, Arizona, y, tras aterrizar, todos fueron trasladados hacia el Centro de Atención del programa México te Abraza, en donde los documentaron y entregaron ayuda para que puedan retornar a sus lugares de origen.

También recibieron atención médica para determinar alguna enfermedad.

Se indicó que este tipo de acciones continuarán, dada la política antiinmigrante implementada por el gobierno de Donald Trump.

Esta ciudad fronteriza del sur del país es la que más repatriados recibe de Estados Unidos, aunque la mayoría de estos son de diferentes entidades del país.