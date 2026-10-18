Siguen los apagones de luz en Tonalá, denuncian

Diversos barrios de la ciudad de Tonalá denunciaron que durante la madrugada de este sábado se quedaron sin energía eléctrica por aproximadamente tres horas, situación que afectó sus actividades y puso en riesgo los productos que mantienen refrigerados en sus hogares.

En voz de Lorena Escobar Ruiz, las familias señalaron que entre los sectores más afectados se encuentran los barrios San Felipe, Las Ánimas, Barrio Nuevo, Las Flores y San Martín, donde la suspensión del servicio ha generado inconformidad entre los habitantes.

Explicaron que esta problemática se presenta desde hace tiempo y atribuyeron las constantes interrupciones a las malas condiciones de los transformadores que abastecen de energía a la ciudad, los cuales, aseguran, tienen muchos años en funcionamiento.

Los fuertes vientos, dañan

Indicaron que, cuando se registran lluvias o fuertes vientos, el suministro eléctrico se interrumpe de manera inmediata, lo que afecta a las familias que almacenan mariscos, carnes, leche y otros productos que necesitan mantenerse refrigerados, con el riesgo de que se descompongan y representen pérdidas económicas.

Los inconformes manifestaron que es insoportable vivir con la incertidumbre de contar con un servicio eléctrico inestable, pues señalaron que en ocasiones tienen energía y, poco después, se quedan nuevamente sin luz, principalmente cuando se presentan condiciones meteorológicas adversas.

Cuestionaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) exige el pago puntual de los recibos, mientras que el servicio no se presta con la continuidad y confiabilidad que requieren las familias.