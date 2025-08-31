Siguen los apagones largos en Tapachula

Por los constantes apagones que afectan a la sociedad en general, pero también al sector empresarial y comercial, de nuevo se lanzó un reclamo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues tardan en atender este tipo de fallas y parece que no sustituyen equipos, solo los reparan y vuelven a dañarse.

En esta ocasión, vecinos de la colonia Rincón del Bosque, ubicada en la zona urbana suroriente de Tapachula, reportan que llevan más de 48 horas sin el suministro de energía eléctrica, luego de las fuertes lluvias que afectaron el sistema de distribución.

Pérdidas económicas

A pesar de los múltiples reportes realizados por parte de los vecinos de esta y otras colonias aledañas a la CFE, esta no brinda solución al problema que causa daños generales, pero también afectaciones económicas importantes, sobre todo a quienes tienen negocios.

Anunciaron que han hecho un llamado urgente a personal de la CFE, para que atienda de manera inmediata esta situación y restablezca el servicio, en beneficio de todos los usuarios afectados, porque de lo contrario saldrán a las calles de mayor circulación para realizar bloqueos y así sean atendidos.

Las incidencias en las fallas del fluido eléctrico son constantes, sobre todo por las noches, cuando existe mayor demanda, quizá por las altas temperaturas y porque más personas prenden sus aparatos.