Autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transportes e instituciones policiacas mantienen en Tapachula operativos permanentes en contra de unidades particulares que prestan el servicio de transporte público en la modalidad de taxi.

Señalaron que las unidades particulares que trabajen sin concesión, aun que sea través de plataformas digitales, será considerada ilegal, por lo que los choferes recibirán sanciones ejemplares que en algunos casos superarán los 200 mil pesos. Las unidades serán remitidas a corralones y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Asimismo, aclararon que el estar registrado o afiliado a una aplicación no significa tener permiso para operar.

Conflicto

En Chiapas, como en otras entidades de México, las legislaciones locales implican sanciones ejemplares a particulares que dan servicio de taxi sin la concesión y a través de plataformas digitales, estas incluyen multas elevadas, el retiro de circulación del vehículo con remisión al corralón y la duplicación de los montos en caso de reincidencia.

Recientemente se han establecido brigadas de vigilancia por parte del transporte para detectar este tipo de irregularidades y denunciarlas ante la autoridad para que esta aplique la ley y la sanción correspondiente.

En los últimos días se han asegurado una veintena de vehículos particulares, incluso algunos de alta gama, que fueron sorprendidos prestando el servicio de transporte de personas sin estar concesionados, por lo que fueron llevados al corralón con la sanción correspondiente.