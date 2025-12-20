Siguen los operativos en todo el estado

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) a través de la Oficina de Enlace, realizó como parte de las acciones permanentes de supervisión y ordenamiento del servicio público de transporte en la entidad, operativos de revisión en distintos puntos de la capital del estado.

Operativo

Al verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y derivado de estas acciones, fue remitida una unidad que prestaba el servicio público de transporte de carga tipo volteo, al detectarse diversas irregularidades.

La unidad asegurada corresponde a un vehículo sin número económico, que operaba en la ruta Tuxtla Gutiérrez–San Fernando. Durante la inspección se constató que no contaba con concesión o permiso para la prestación del servicio, además de que el conductor no portaba licencia de chofer. Derivado de estas acciones, se turnó al Área Jurídica de la Secretaría para el seguimiento legal ante el Ministerio Público.

Por otro lado, en esta misma ciudad, se informó sobre la remisión al corralón de dos unidades que prestaban el servicio público de transporte en la modalidad de moto taxi (Ecotaxi), a quienes se les detectó irregularidades.

Puntos de revisión

Los puntos de revisión se establecieron en la carretera vieja a Cupía, municipio de Chiapa de Corzo, y el segundo en el Fraccionamiento Real del Bosque.

La primera unidad, Ecotaxi sin número económico, operaba en la ruta de la colonia Sacramento, fue remitida por no contar con concesión y permiso, ni certificado de aptitud.

La segunda unidad, también Ecotaxi sin número económico, operaba en la ruta del Fraccionamiento Real del Bosque, presentaba diversas faltas, entre ellas el no contar con concesión y permiso, ausencia de certificado de aptitud, falta de licencia de chofer y carencia de póliza de seguro.