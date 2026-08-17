Siguen los sismos en la frontera sur

La franja fronteriza sur del país sigue siendo escenario de sismos, tanto que este domingo se registraron al menos seis con epicentro en Ciudad Hidalgo, el mayor con una magnitud de 5.2.

Estos se suman a las mil 692 réplicas que se contabilizaban hasta las ocho de la mañana, del terremoto magnitud 7.4 ocurrido el pasado 17 de julio.

A las 9:52 de la mañana del pasado domingo y a 146 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, se registró el sismo de 5.2, reportó el Servicio Sismológico Nacional.

Magnitud

Asimismo, informó que ocurrieron otros más de 4.5, 4.3, 4.4, 4.1 y 3.8 en esa misma zona fronteriza con Guatemala.

También uno de 3.7 en Mapastepec, otro de 3.6 en Pijijiapan, uno de 4.2 en Tonalá y otro más de 4.1 en Huixtla.

No se reportaron daños de alguna naturaleza.