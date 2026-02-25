Siguen protestas en Pemex por servicios médicos

Por segundo día consecutivo, trabajadores activos y jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex), realizaron manifestaciones frente a la Terminal de Almacenamiento y Despacho en Puerto Chiapas, para exigir el pago de servicios médicos a la clínica donde les brindaban el servicio, el cual les fue cancelado desde el mes de diciembre pasado a causa de las deudas.

Los empleados de la paraestatal advirtieron que en caso de no obtener respuestas positivas, podrían bloquear en forma indefinida la entrada y salida de pipas distribuidoras de gasolina y diesel en las regiones Costa y Soconusco.

Y es que insistieron en que al suspenderles el acceso a los servicios médicos básicos, están poniendo en riesgo su salud y la de sus familias, como ya ocurrió con uno de sus compañeros que lamentablemente falleció por ese motivo.

La paraestatal tenía subrogado los servicios médicos para sus trabajadores la Clínica Santa Fe, pero desde el mes de diciembre les negó la atención por la falta de pago.

Consideraron que el cierre definitivo de la planta es una medida “seria, desesperada pero necesaria”, ya que eso ocurrió también a mediados del año pasado, cuando durante varios días toda la región se vio afectada por el desabasto por no haber surtimiento de los combustibles.

“Queremos garantías del servicio de salud para nosotros y nuestras familias, por lo que continuaremos manifestándonos y si no nos resuelven nuestra petición cerraremos la terminal”, puntualizaron.