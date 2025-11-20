Dulce Rodríguez Ovando, secretaria de Gobierno y Mediación del estado de Chiapas, indicó que se siguen reforzando las estrategias de seguridad para atender los temas más sentidos de la población como las desapariciones.

Respecto a la reactivación de la advertencia de viaje emitida por el gobierno de Canadá, que recomienda a sus ciudadanos evitar ciertas zonas de Chiapas, anunció que buscará mecanismos de diálogo y mediación con las autoridades canadienses.

Objetivo

Subrayó que, pese a estos pronunciamientos, el compromiso de la administración estatal es garantizar la protección y el acompañamiento a todas las personas visitantes.

“Como lo que siempre ha dicho el gobernador del estado, el tema de proteger a todos nuestros hermanos y hermanas internacionales se va a seguir haciendo”, expuso la funcionaria.

Aunque la alerta no impacta directamente a los principales destinos turísticos como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Palenque, existe preocupación entre operadores turísticos por su posible efecto en rutas extendidas hacia Ocosingo y la región Costa, en plena proximidad de la temporada vacacional de diciembre.

Frente a este escenario, Rodríguez Ovando afirmó que ya se implementan medidas preventivas para evitar afectaciones al sector. “Buscaremos medios y alternativas para poder mediar toda esa situación”, declaró.

La secretaria se refirió a los indicadores de seguridad, respaldando el reciente anuncio del gobernador sobre la disminución de delitos de alto impacto. Sostuvo que Chiapas mantiene una “tendencia sostenida a la baja” y que, junto con Yucatán, se consolida como uno de los estados más seguros del país, según las cifras nacionales.

No obstante, Rodríguez Ovando reconoció que la violencia intrafamiliar representa un desafío persistente, pero aseguró que se están impulsando acciones específicas para su atención.