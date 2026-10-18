Siguen rellenando humedales de San Ramón

Pese a que durante septiembre de 2025 el ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas aprobó por unanimidad la clausura inmediata de trabajos de construcción y relleno en los terrenos conocidos como “Los Potreros”, vecinos denunciaron, a través de videos, el ingreso de camiones para rellenar el sitio.

Sergio Urbina, habitante de la colonia San Ramón, expuso a varios camiones que en un día llegan a la zona para descargar material de relleno. En el video, el ciudadano, quien forma parte del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, cuestiona el actuar de las autoridades locales.

¿Dónde está Planeación del Ayuntamiento de San Cristóbal y el decreto de 2025?”, pregunta Urbina, quien consideró el hecho como un acto de cinismo.

Recordó también que tras las fuertes inundaciones registradas en la ciudad en el mes de septiembre del 2025, autoridades estatales se comprometieron a cancelar los permisos de construcción en la zona.

La clausura de la obra por parte del Ayuntamiento respondió a la petición de habitantes de las colonias como Insurgentes y Del Valle, quienes han advertido sobre los riegos de estos proyectos de construcción.