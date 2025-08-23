Siguen rezagados más de 14 mil expedientes

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas mantiene un rezago que supera los 14 mil expedientes, por lo que pondrán en marcha una campaña para resolver los conflictos laborales de manera armoniosa.

La actividad durará tres meses y en ese tiempo prevén darle solución a mil conciliaciones de común acuerdo entre las partes, en este caso trabajadores en conflicto y los patrones.

El presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, Antonio Valdez Meza, explicó que con esta campaña pretende disminuir el rezago que hay de expedientes.

Las jornadas de conciliación buscan evitar trabas burocráticas, las cuales provocan que se alarguen en los procesos de resolución.

Procedimiento

La campaña consiste en un procedimiento sencillo, es decir, se hace una solicitud por cualquiera de las partes. Lo puede hacer el patrón o la base trabajadora para que puedan llegar a un arreglo en cualquier etapa del procedimiento.

Reconoció que existen juicios de muchos años, sin embargo, el interés de estas jornadas de conciliación es beneficiar a diferentes sectores sociales, y son para juicios que se encuentran dentro de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas.

Se explicó que en un plazo de 15 días se notifica las partes, para que a partir de ahí los conflictos se puedan resolver. Para que haya transparencia en los acuerdos, contarán con personal de la Secretaría Anticorrupción.