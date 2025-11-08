Siguen sin atender las fumigaciones aéreas

Habitantes del ejido Marte R. Gómez del municipio de Mazatán que denunciaron afectaciones a su salud por las fumigaciones aéreas en plantaciones de banano de la zona, lanzaron un ultimátum a las empresas plataneras por la contaminación que persiste y que ha generado el incremento de enfermedades.

Óscar Gerardo Villagrán, secretario del comisariado ejidal, dio a conocer que los más de 2 mil habitantes están cansados del riesgo al que están expuestos todos los días por las fumigaciones que realizan en las plantaciones de plátano, cuyos residuos de agroquímicos llegan hasta las viviendas y además son desechados en alcantarillas de la comunidad.

Dijo que hace más de dos meses las empresas plataneras se comprometieron mediante minutas de acuerdos a implementar otras métodos de fumigación para disminuir la contaminación en la comunidad, sin embargo, han incumplido y mantienen en constante peligro a las familias.

Señaló que los más de 2 mil habitantes que conforman el ejido ponen un ultimátum a las empresas plataneras: o cumplen con los acuerdos o bloquearán de manera indefinida la pista de avionetas fumigadoras, ya que no permitirán que se juegue con la vida de las personas.

“Estamos preocupados porque se agudiza la contaminación por las avionetas fumigadoras, las empresas se comprometieron a realizar sus prácticas a determinada distancia de las viviendas y han incumplido, lo que pone en peligro a los habitantes”, abundó.

Indicó que esta problemática se expuso al secretario de salud, quien se comprometió a atender este tema, sin embargo, solo mandó una brigada médica y se olvidó de las promesas.