Siguen usurpando la adscripción indígena

Los actuales criterios para acreditar el vínculo comunitario con la autoadscripción indígena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) continúan siendo insuficientes para evitar las usurpaciones identitarias, expresó Yaneth Cruz Gómez durante el foro “De la autoadscripción a la representación efectiva” organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Chiapas (IEPC).

La también coordinadora del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos detalló que, aunque en México se han conseguido 44 distritos indígenas, la representación sigue siendo un reto. En Chiapas, por ejemplo, de los seis distritos indígenas, solo la mitad son ocupados por diputados indígenas.

Advirtió que en varios distritos se sigue dando la usurpación de identitaria, por los que se han interpuesto varios Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales (JDC), para manifestar en tribunales estas inconformidades.

Reto y propuesta

Entre los criterios de acreditación que tiene el INE, se encuentra la constancia expedida por autoridades tradicionales o representativas de la comunidad, un documento que, en ocasiones, es otorgado después de que algún funcionario no indígena realiza obras de infraestructura.

Ante esta situación, Yaneth Cruz propuso, por un lado, la capacitación a las mismas autoridades, para que sepan que ninguna obra debe estar condicionada a la entrega de esta constancia. Por otro lado, planteó que sea a través de asambleas que se otorgue dicho documento.

La abogada tojolabal aceptó que esta última propuesta podría traer dificultades para las mujeres de las comunidades, por las desventajas que padecen en este tipo de asambleas.

Los partidos parten

Yaneth Cruz también propuso que las comunidades propongan a sus representantes sin depender de los partidos políticos, los cuales, dijo, en ocasiones tienen a personajes que imponen a candidatos que no representan a los pueblos y comunidades indígenas.

Al respecto, Zenaida Pérez Gutiérrez, de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI), recordó que en Oaxaca se menciona que “los partidos nos parten”, señalando que, aunque la gente por adscripción llega a la curul, los partidos les dicen que su lealtad es hacia ellos, no a la agenda indígena.

Zenaida Pérez dijo que por ello es urgente un trabajo antirracista, en el que se identifiquen las propias prácticas negativas. “Porque tantito nos dan poder y ya queremos manipular al otro, ya nos queremos vestir como el otro, ya queremos hablar como el otro” dijo.

“Lo primero que deberíamos hacer es revisarnos, no solo de manera personal, sino en el espacio en el que estamos que tanto replicamos todo eso con lo que decimos que no estamos de acuerdo” agregó.