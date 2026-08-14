Simplificar la creación de empresas, prioridad

La comisionada Estatal de Simplificación Administrativa, Dora Liliana Rincón Serrano, señaló que a nivel burocrático administrativo existe un cuello de botella que frena la creación de empresas y emprendimientos, por lo que el Gobierno de Chiapas inició un programa para simplificar los trámites de autorización.

Destacó que las Ventanillas Integrales Municipales representan un punto estratégico de vinculación entre el Gobierno y los sectores productivos, por ello urge simplificar trámites pensados en Establecimientos Mercantiles, Ecosistema Digital de Trámites y Servicios Municipales, Marca en Línea, Movilidad Laboral, Sistema Alterno de Inspección Laboral (SAIL) y Sociedades Mercantiles.

Explicó que, a través de la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), en coordinación con la Comisión Estatal de Simplificación Administrativa (Coesa), se fortalecieron las capacidades de las Ventanillas Integrales Municipales (VIM) mediante una jornada especializada de capacitación.

Encuentro

El encuentro congregó a enlaces de 16 municipios de Chiapas, entre ellos, Arriaga, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Comitán de Domínguez, Huixtla, La Trinitaria, Motozintla, Ocozocoautla de Espinosa, Ocosingo, Palenque, Pichucalco, Pijijiapan, Reforma, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, fortaleciendo el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

Esto busca, agilizar trámites, mejorar la atención ciudadana y facilitar la actividad empresarial, mediante un programa denominado: Simplificando Contigo para Impulsar el Desarrollo Económico para la atención a la Ciudadanía.