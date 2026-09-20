Simulacro en sábado reduce participación

La realización del Segundo Simulacro Nacional 2026 en sábado modificó la participación en Tuxtla Gutiérrez debido a la falta de actividades en escuelas, oficinas y distintos centros de trabajo.

Uno de los principales puntos de concentración fue Plaza Ámbar, donde alrededor de tres mil personas participaron en la evacuación, entre trabajadores y visitantes.

Eder Fabián Mancilla Velázquez, secretario de Protección Civil (PC) Municipal, señaló que realizar estos ejercicios permite evaluar la capacidad de respuesta de la población ante un sismo y reducir su vulnerabilidad, particularmente en Chiapas, considerado un estado con alta actividad sísmica.

Señaló que durante este año se han registrado más de seis mil movimientos sísmicos en la entidad.

Jornada

En el caso de Tuxtla, indicó que la jornada también buscó trasladar la cultura de prevención a los hogares, debido a que la ausencia de actividades escolares y laborales ofreció la oportunidad para que las familias enseñaran a niñas y niños cómo actuar ante una emergencia.

Como parte del ejercicio en Plaza Ámbar, las brigadas internas de los establecimientos trabajaron de manera coordinada con Protección Civil Municipal y Estatal para realizar la evacuación y concentrar a las personas en los puntos de reunión establecidos.

Protocolo

Jorge Grajales Pascacio, delegado regional de la zona Metropolitana de PC, informó que el desalojo se realizó en aproximadamente siete minutos con 58 segundos, dentro de un ejercicio que tuvo una duración cercana a 12 minutos.

Explicó que, además de medir el tiempo, las autoridades evalúan que la evacuación se desarrolle de manera ordenada y bajo los protocolos establecidos, como evitar correr, gritar o empujar durante el desalojo.

Por su parte, Eric Garzón, responsable de la operación de Plaza Ámbar Fashion Mall, señaló que el centro comercial realizó previamente labores de difusión y capacitación con su personal, mientras que cada establecimiento reforzó sus propios protocolos internos.

La preparación permitió reducir alrededor de cinco minutos el tiempo de evacuación respecto al ejercicio anterior, resultado que atribuyó al trabajo coordinado entre las brigadas del inmueble y las autoridades de PC.

Alertamiento celular genera reportes

Otro de los elementos contemplados durante el simulacro fue el sistema de alertamiento mediante telefonía celular, mediante el cual los dispositivos compatibles debían recibir un mensaje acompañado de sonido y vibración.

El aviso estaba previsto para llegar sin necesidad de saldo, datos móviles o conexión a internet, como parte del sistema Cell Broadcast.

Sin embargo, durante el ejercicio algunos ciudadanos reportaron que sus teléfonos no emitieron la alerta.

Otras zonas

En un recorrido por calles del centro de la ciudad se pudo constatar que algunas dependencias de gobierno activaron sus protocolos de contingencia.

Lo mismo que algunos hospitales y comercios; sin embargo, la sociedad civil poco participó.

Es de mencionar que este simulacro se realiza en fechas alusivas a trágicos sismos en la Ciudad de México, y es casi coincidente con el sismo 2019 en Chiapas, considerado el más potente en la historia contemporánea del país.

En otras regiones del estado también se realizó el simulacro, incluso el gobernador Eduardo Ramírez, desde la Clínica de la Mujer y Parto Humanizado en Comitán, participó en el Segundo Simulacro Nacional 2026.

Tapachula

En una plaza comercial del sur de la ciudad, los cuerpos de emergencia, Defensa Nacional, Marina-Armada de México (Semar), Protección Civil y autoridades municipales, desplegaron un operativo de atención.

Se trató de un simulacro por un sismo con hipótesis de magnitud 7.6, cuyo epicentro se habría ubicado en la costa chiapaneca, en el municipio de Tonalá.

El alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, y representantes de la Sedena, Semar, Guardia Nacional y PC, encabezaron las actividades en donde se aplicó la activación del Plan DN-III-E.