Simulador ayuda a tener una mejor gestión del agua

Estudiantes de la maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica y del doctorado en Ciencias de los Alimentos y Biotecnología, profesores e investigadores de la línea de Biotecnología Ambiental, del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, participaron en el curso sobre el Simulador de Flujos de Agua de Cuencas Hidrográficas (SIATL), una herramienta geoespacial que permite analizar y gestionar el recurso hídrico superficial.

Objetivo

El objetivo principal de la capacitación fue instruir a los participantes en el uso de esta aplicación web, desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para simular flujos de agua y comprender el comportamiento del recurso hídrico en las cuencas del país.

Con ello, se busca fortalecer las capacidades de análisis y toma de decisiones en proyectos relacionados al ordenamiento territorial, la administración del agua, la sustentabilidad y la prevención de desastres.

Durante el curso se realizaron ejercicios prácticos que abordaron temas como la introducción al SIATL y su interfaz gráfica, el análisis de cuencas y escurrimientos superficiales, el uso de herramientas geoespaciales para la toma de decisiones y la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en cuencas hidrográficas. Además se desarrollaron estudios de caso sobre el río Sabinal y el Parque Nacional Lagunas de Montebello.