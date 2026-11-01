Simulan desbordamiento del río Texcuyuapan

En el marco del 60º aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de la 36ª Zona Militar, coordinó un simulacro de desbordamiento del río Texcuyuapan, con la participación del Ayuntamiento de Tapachula, mediante las secretarías de Protección Civil y Salud Municipal, el Sistema DIF Tapachula y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y los mecanismos de respuesta ante posibles contingencias.

En representación del presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, el secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco, participó en esta actividad que permitió evaluar los procedimientos de actuación de las instituciones involucradas, así como reforzar las acciones preventivas y de atención a la población ante situaciones de riesgo derivadas de fenómenos hidrometeorológicos.

Labores

Durante el ejercicio se desarrollaron labores de evacuación, búsqueda, rescate y traslado de 60 personas hacia un refugio temporal, bajo la coordinación de la Secretaría de Protección Civil Municipal, encabezada por Herbert Schroeder Bejarano. Estas acciones permitieron poner en práctica los protocolos de movilización, asistencia y resguardo de la población, mediante la intervención coordinada de las corporaciones y dependencias participantes.

Asimismo, el Sistema DIF Tapachula estuvo a cargo de la operación de la cocina, el área lúdica y la mesa de registro del refugio temporal, mientras que la Secretaría de Salud Municipal brindó atención a través de un centro médico habilitado para el ejercicio. También se contemplaron espacios de comedor, distribución de despensas y kits de limpieza, como parte de los servicios de asistencia humanitaria previstos para atender las necesidades básicas de las personas evacuadas.

En la actividad también participó el presidente municipal de Tuxtla Chico, Julio Enrique Gamboa Altúzar, así como autoridades militares, representantes de las instituciones involucradas y personal operativo de las dependencias participantes.