Sin acceso a internet 56.7 % de chiapanecos

De los más de 5.2 millones de habitantes que tiene Chiapas, el 56.7 por ciento (%) de personas de seis años o más no usan internet, de acuerdo al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en su anuario estadístico 2023. Se detalla que de los 2.8 millones personas sin uso de esta herramienta, el 60.3 % es porque no sabe usarlo.

El 14.7 % de los no usuarios a internet destacan no tienen la necesidad de hacerlo, el 11.6% por falta de recursos económicos, mientras que 10.1 % no tiene acceso.

En México hay 80.6 millones de usuarios de internet, que representan el 70.1% de la población de seis años o más.

Para qué usan el internet los chiapanecos

De acuerdo al IFT, el 96 % de chiapanecos que usa internet lo hace principalmente para estar comunicados: las redes sociales ocupan el 90 % de las actividades que se realizan por internet; 80 % lo hace para buscar información.

En menores porcentajes, las ventas (8 %), operaciones bancarias (16 %), compas (19 %) y la interacción con gobierno (29 %) son otros de los usos que le dan los chiapanecos al internet.

Marco legal

El derecho a internet fue reconocido en 2018 como un derecho humano mediante un acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que está asociado a conceptos como libertad, democracia, igualdad, educación, ciudadanía, entre otros.

En el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el de banda ancha e internet.

Y el artículo 7 de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, se determina que el Estado debe garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones.