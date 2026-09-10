Sin acuerdos por conflicto en planta de moscas

Tras 72 horas de manifestaciones y bloqueos de habitantes de Metapa de Domínguez, que exigen el cierre o reubicación de la planta productora de moscas estériles para el combate al gusano barrenador del ganado, no existen acuerdos con autoridades estatales y federales, aunque permanece una mesa de negociaciones abierta.

Las instalaciones mantienen paralizadas sus actividades debido a que los habitantes impiden el ingreso del personal. Esto como una medida de presión ante la contaminación que provocan los fuertes olores que emanan de la planta, por lo que están exigiendo el cierre de esta o su reubicación, cuando tiene poco más de dos meses de su puesta en operaciones.

Las manifestaciones iniciaron el lunes y se han ido recrudeciendo, por lo que el subsecretario de Gobierno y Mediación del Estado, Jorge Enrique Hernández Bielma, informó sobre el inicio de una mesa de diálogo y negociación para tratar de “destrabar” el problema y que no se ponga en riesgo la operación de las plantas, aunque hasta el momento no existen acuerdos.

Y es que la suspensión de actividades impide la producción de unos 800 millones de moscas estériles semanales para proteger los cultivos agrícolas y el ganado de las plagas.

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Sin embargo, habitantes de esta localidad mantienen su postura debido a los fuertes olores que emanan de la planta, por lo cual han realizado manifestaciones y bloquean los ingresos a la misma.

Estos exigen a los directivos que se solucione la problemática de la contaminación que está afectando la salud de los habitantes, así como de estudiantes de escuelas ubicadas a pocos metros de esas instalaciones.

Hernández Bielma y funcionarios de la Secretaría de Gobernación arribaron a esta población en donde iniciaron una mesa de diálogo, aunque hasta el momento no existen acuerdos.

El funcionario estatal aclaró que se trata de un problema de la Federación, por lo que se está tratando de encontrar las soluciones de la problemática de fondo.