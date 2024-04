Sin acuerdos, sindicato de administrativos

Miembros del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) del Estado de Chiapas, protestaron ante la falta de acuerdos e interés por legalizar el sindicato por la parte patronal de la escuela. Exponen que esto violenta los derechos y la certeza laboral de los trabajadores; la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado aprueba que estalle la huelga.

“Se paró la negociación, no por nuestra parte”, exclamó la abogada del sindicato, Marta Patricia Esponda; externó que la cerrazón, continúa, y desde el jueves de la semana pasada no ven interés para que se establezca un diálogo para firmar el contrato colectivo.

Se trata de una exigencia que se desarrolla desde el 2019, sin embargo, quedó estancada por una reforma. La abogada sostuvo que firmar el contrato no genera ningún costo al colegio y dijo no entender por qué el contador público, Marco Antonio Cruz Camas, responsable del área en el Cecyte Chiapas, no ha realizado el trámite.

La especialista sostuvo que se trata “de una fuente de empleo, el alma mater de los trabajadores”, donde algunos han laborado por más de 28 años sin que tengan una certeza jurídica laboral y sin gozar de escalafones o tener la transparencia en los procesos de quienes ingresan a la institución. Los trabajadores anunciaron que de no haber acuerdos, la huelga está puesta y aprobada para estallar el 2 de mayo a las 11 de la mañana.

“Está confirmado, ya las autoridades nos dieron luz verde para que estalle la huelga; tenemos la seguridad de un juez federal, que nos otorgó el amparo y protección de la justicia federal por parte de la Junta Local de Conciliación, instancia encargada y competente para este tema”, aclaró.

Acotó que “de ninguna manera queremos llegar al estallamiento a huelga, no obstante que ya tenemos todo preparado, la Junta tiene comisionado también a los acuarios, que van a entregar las instalaciones para que entonces pues comience la huelga”.

Recalcó que no solamente se trata de la legalización del sindicato, también es el respeto a los derechos de los 300 trabajadores afiliados, porque cada vez que quieren acudir ante la patronal no tienen voz.