Sin aplicarse multas por mal manejo de residuos

A poco más de seis meses de que se anunciara la reforma al Reglamento interno de limpia municipal de San Cristóbal, la cual contemplaba multas a ciudadanos que saquen su basura en espacios públicos, hasta la fecha esta no se ha hecho valer, así lo informó el cuarto regidor, Fidel Kalax, quien también fue uno de sus principales impulsores.

En entrevista mencionó que hace una semana le preguntó a la presidenta municipal, Fabiola Ricci, la razón por la que no se había levantado ni una sola multa sobre el mal manejo de los residuos, hecho que ella también desconocía.

Pese a que la publicación del nuevo reglamento se contemplaba a inicios de este año, dicho por el propio regidor a este mismo medio, los ciudadanos siguen sin conocer las nuevas normas.

Kalax explicó que esto se debe “a una serie de omisiones en el camino que no teníamos claros y son de las cosas que debemos cuestionar al momento de hacer instrumentos normativos”.

El regidor también informó que es la Policía de Tránsito la que está facultada para multar a aquellos ciudadanos que lleguen en camionetas a dejar su basura en los contenedores de las colonias, lo que hace que rebasen su capacidad.

Propuesta

Aceptó que la aplicación de la norma sin antes haberla socializado entre la ciudadanía podría crear un descontento, por lo que le propuso a la presidenta iniciar con detenciones sin aplicar la multa.

Al mismo tiempo, dijo, se realizaría una campaña de socialización y sensibilización que, sin embargo, señaló que no tiene fecha de inicio.