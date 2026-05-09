Sin argumentos de peso, adelanto del ciclo escolar

Califican como un intento para frenar huelga nacional convocada por la CNTE, maestros de la sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la (SNTE-CNTE) en Chiapas expresaron su rechazo al anuncio de cierre anticipado del periodo escolar 2025-2026 para el 5 de junio, emitido el pasado 7 de mayo por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y secretarios estatales.

El secretario de Organización V, Gabriel Díaz Ordóñez, dio a conocer que la justificación oficial, el incremento de la ola de calor, no es un argumento válido, ya que incluso durante la etapa de pandemia no se modificó el calendario escolar.

Dijo que para la Sección VII, la medida obedece a otros intereses, su fondo es político: impedir el estallamiento de la huelga nacional anunciado por la CNTE en el marco del mundial, programada para el 01 de junio.

“El magisterio chiapaneco rechaza el cierre al 5 de junio y condiciona el retorno a actividades educativas de manera anticipada el 10 de agosto del presente y exigimos al gobierno federal y estatal concluir el ciclo con base al calendario emitido a inicio del periodo, al argumentar que en escuelas y comunidades se realizan actividades escolares, sociales y culturales con participación de madres y padres de familia”, abundó

Hizo un llamado a trabajadores de la educación a continuar con la organización de actividades escolares y políticas sindicales rumbo al estallamiento de la Huelga Nacional.

Rechazo

Por su parte, David Guzmán Salas, representante del bloque democrático y de la Secretaría de la Contraloría al interior de la Sección 40, afirmó que rechazan el cierre anticipado del ciclo escolar, al considerar que la medida lacera los derechos de niñas, niños y maestros.

Sostuvo que el anuncio afecta grandemente a la niñez y a la educación, ya que los docentes ya tenían trazadas las planeaciones para terminar el ciclo en tiempo y forma.

El líder magisterial llamó a los padres de familia para que se pueda continuar el ciclo escolar de manera normal sin tomar en cuenta la decisión de la Secretaría de Educación de adelantar el cierre de clases.