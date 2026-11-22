A poco más de diez días que se registrara la desaparición de Juan Raquel Díaz Monterrosa, de 43 años y originario de Pantelhó, en la zona norte de San Cristóbal, familiares denunciaron que no ha habido respuesta por parte de la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena, por lo que han turnado la carpeta a la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Mis hijos a cada momento me marcan, que quieren saber de su papá, que qué noticia me dan y yo no tengo palabras para decirle que yo no sé nada de él”, contó Nardi Aguilar, esposa de Raquel Monterrosa, comerciante y comprador de café.

Hechos

Según relató, la víctima habría salido de su domicilio, ubicado en la colonia Prudencio Moscoso, al norte de la ciudad, cerca de las cinco de la tarde. Poco después, se comunicó con algunos familiares, a quienes les solicitó ayuda.

Desde ese momento, dijeron, Raquel Monterrosa no volvió a responder llamadas. Aunque posteriormente siguió enviando algunos mensajes a los familiares, su esposa cree que su celular ya era manejado por otras personas.

Por su parte, Graciela Díaz, hermana del no localizado, denunció que semanas antes de la desaparición Raquel Monterrosa habría sido amenazado afuera de su domicilio con “pistola en mano”.

Lamentaron que no han obtenido respuesta efectiva por parte la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena.