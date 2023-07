Sin avances el acuerdo en transporte del Conejobus

Sin avances en el adeudo de alrededor de 140 millones de pesos a socios del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla (Situtsa), mejor conocido como Conejobus, luego de que las y los socios fueron convocados a una asamblea en días recientes.

Al respecto, María Alejandra Chagoya Labra —en voz de los socios— sostuvo que en días pasados fueron convocados por el secretario de Movilidad y Transporte (SMyT) y presidente del Consejo de Administración Situtsa, Aquiles Espinosa García.

La cita fue en el Colegio de Ingenieros para realizar una asamblea general extraordinaria con los socios del Conejobus, señalando que en el orden del día se contempla, entre otras cosas, el pago de 140 millones de pesos correspondiente a 42 meses.

De igual modo, se estableció la devolución de sus placas, las cuales se encuentran a resguardo de la SMyT, así como la devolución de las rutas 1 de la avenida Central y 2 de la calle Central de Tuxtla Gutiérrez, quedando establecido en el acta constitutiva.

Plan emergente

Señalaron que por medio de un acuerdo se estableció un plan emergente de transporte y con ello se les quitó el derecho a los socios del Conejobus. Además de que en los cinco puntos del orden del día, enviados por el titular de la SMyT, se contempla la disolución y la desaparición de la empresa Situtsa, por lo que, como socios de la empresa, exigen que se les respeten sus derechos, el acta constitutiva y que se les devuelva lo despojado con trampas y malos manejos.

Sostuvo que no permitirán que se violen sus derechos constitucionales y humanos, pues citaron que en la asamblea convocada no se logró ningún acuerdo, pues solo acudió la subsecretaria de Desarrollo Multimodal, Dora del Carmen Pérez Solís, a quien consideraron que no cuenta con las facultades para resolver la situación, además de que no se llevó a cabo la atención de ninguno de los puntos.

María Alejandra Chagoya sostuvo que el interés es que se realice una asamblea especial extraordinaria, y no extraordinaria, como se les propone, pues cuando se les pidió que fuera a votación la organización de una asamblea especial extraordinaria, la funcionaria de la SMyT concluyó con la reunión que se llevaba a cabo y se retiró, sin que se lograra acuerdo alguno.