Sin brotes generalizados de sarampión en Chiapas

En el marco del seguimiento de las acciones del Equipo de Respuesta Rápida para el Control del Sarampión en la Región Altos de Chiapas, el secretario de Salud del estado, Omar Gómez Cruz, reconoció el arduo trabajo de campo que se realiza en los municipios de San Cristóbal de Las Casas y Mitontic, donde se despliegan estrategias de detección oportuna y bloqueo vacunal.

“En Chiapas no se registran brotes explosivos ni se han presentado casos secundarios derivados de los mismos, esto debido a la oportuna intervención al hacer los cercos epidemiológicos y el bloqueo vacunal; seguimos en territorio con acciones de promoción, prevención, vacunación, protección contra riesgos sanitarios y atención médica”, destacó el titular de la Secretaría de Salud estatal.

Añadió: “trabajamos como un solo batallón en salud y eso nos dará los mejores resultados, tal como ha sido la instrucción de nuestro gobernador, Eduardo Ramírez”. Asimismo, subrayó: “Usaremos nuestra enorme experiencia epidemiológica en favor de las y los chiapanecos”, al tiempo que externó un amplio reconocimiento a las y los guerreros de la salud que día a día se encuentran en campo.

Trabajos preventivos

Por su parte, Sofía Carlota Aguilar Herrera, coordinadora estatal de los Servicios Públicos de Salud IMSS-Bienestar, aseguró que el objetivo es sumarse en estos trabajos preventivos y de atención. “Nuestro personal está realizando vigilancia permanente y activaremos nuestras caravanas para llegar a las localidades más apartadas”, puntualizó.

Actualmente, Chiapas registra siete casos, todos estables y aislados informaron las autoridades sanitarias.